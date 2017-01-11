Fenerbahçe'den flaş Kjaer açıklaması!

Sarı-lacivertli ekibin "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, bazı yazılı ve görsel basın mecralarında, Danimarkalı futbolcumuz Simon Kjaer’e, Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin transfer teklifi yaptığına dair bazı yalan haberler yer almaktadır.

Futbolcumuz Kjaer için kulübümüze gelen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Dolayısıyla, bazı meblağların dahi belirtildiği transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz, takımımızda mutlu ve başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Takımımızdaki huzuru bozmaya yönelik bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."