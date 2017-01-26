Futbolun 8 yýlýna FETÖ soruþturmasý

Futbol dünyamýzda en çok konuþulan konu bitmek bilmeyen hakem hatalarý olsa da aslýnda çok daha derin mevzular var. Bazýlarýnýn ipuçlarýný zaman zaman gelen açýklamalarýn satýr aralarýnda görebiliyoruz. Bunlar arasýnda þahsen benim en çok dikkatimi çeken Rýdvan Dilmen’in lig maçlarýna ara verilebileceði yönündeki ifadeleriydi. Bir bildiði var da mý söyledi, yoksa tahmin mi yürüttü, bilemem de böylesine iddialý bir ifadeyi, hele hele Rýdvan Hoca kullanýyorsa önem arz eder.

Sonrasýnda Yýldýrým Demirören’in NTV Spor’daki canlý yayýnda gazetecilerin sorularýna verdiði cevaplar.. Baþkan, 15 Temmuz sonrasý federasyon bünyesindeki herkesin soruþturulduðunu, istihbarattan gelen bilgiler doðrultusunda sakýncalý olanlarla yollarýn ayrýldýðýný söyledi.

Bu bilgiye dayanarak da halen göreve devam edenlerin sakýncalý olmadýklarý sonucunu çýkarýyoruz. Demek ki faal hakemler, profesyoneller, memurlar, gözlemciler, temsilciler, federasyon çalýþaný kim varsa herkes temiz. Acaba gerçekten öyle mi? Demirören, soruþturmalar sürdürüldüðü için detaya girmek istememiþ olabilir, haklýdýr. Ama ben söyleyeyim. Savcýlýðýn baþlattýðý çok geniþ kapsamlý bir soruþturma var.

Yönetici, futbolcu, teknik direktör hakem, gözlemci ve temsilcilerin FETÖ baðlantýsý araþtýrýlýyor. 2008’den bugüne inceleme altýnda. Kimin çocuklarý cemaat okullarýnda okumuþ, Bank Asya ile kimler çalýþmýþ, ByLock kullanýcýsý var mý? Soruþturma sadece futbolla da sýnýrlý kalmayacak, Spor Genel Müdürlüðü’ne, oradan da diðer federasyonlara gidecektir. Geçmiþ yýllarda verilen ihaleler mercek altýna alýnacaktýr. Eminim ki ortaya enteresan bir paket çýkacak!

2 BÝN FUTBOLCUYU ÝÇEREN HÝMMET DAVASI

Tüm bunlarýn yaný sýra futbolcularla ilgili himmet davasý var. Bu da çok geniþ kapsamlý. 2 bin futbolcunun adý geçiyor. Ciddi bir rakam. Hemen belirteyim; aðýrlýklý olarak alt liglerdeki futbolcularý içeriyor. (Soruþturma aþamasýnda)

Bir baþka dosya illegal bahis ile ilgili. Yine bazý futbolcularýn ve eþlerinin yasa dýþý bahis baðlantýlarý araþtýrýlýyor. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý bu kapsamda hakem Deniz Ateþ Bitnel’in de ifadesini aldý. (Soruþturma aþamasýnda)

ÝDDÝANAME HAZIR

Bitmiyor ki.. Aralarýnda Ýsmail Demiriz, Arif Erdem, Hakan Þükür, Uður Tütüneker’in de bulunduðu eski futbolcularla ile ilgili FETÖ’nün futbol yapýlanmasýna yönelik iddianame var. Yine çok ciddi iddialar içeriyor. FETÖ ile bugüne kadar hiç anýlmayan futbolcularýn ismi bu iddianamede geçiyor.. O meþhur sohbetlere katýldýklarý tespit edilen futbolcular var. (Ýddianamesi hazýr)

SÜPER FÝNAL FETÖ SORUÞTURMASINDA

Yine FETÖ ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü’nün ve Trabzonspor’un eski baþkaný Ýbrahim Hacýosmanoðlu’nun baþvurularý bulunuyor ve bu dosyalar birleþtirildi. Örneðin 12 Mayýs 2012’de Kadýköy’de oynanan, Galatasaray’ýn þampiyonluðu ile noktalanan ve büyük olaylarýn çýktýðý Süper Final de inceleme kapsamýnda. Ayrýca Bursaspor’un þampiyonluðu ile tamamlanan sezon da mercek altýnda. (Soruþturma aþamasýnda)

Ýbrahim Hacýosmanoðlu ise kasým ayýnda suç duyurusunda bulunmuþtu. Hacýosmanoðlu, MHK eski baþkaný Kuddusi Müftüoðlu, Disiplin Kurulu eski baþkaný Hüseyin Karaahmetoðlu ve tam 18 hakem hakkýnda “TFF’de FETÖ yapýlanmasý” yaptýklarý iddiasýyla suç duyurusunda bulundu.

18 hakemin isimleri þöyle:

(Trabzonspor-Galatasaray maçý hakemleri): Cüneyt Çakýr, Bahattin Duran, Tarýk Ongun, Deniz Ateþ Bitnel, Deniz Çoban, Serkan Ergün, (Trabzonspor-Konyaspor maçý hakemleri): Süleyman Abay, Mustafa Dönmez, Gökhan Ongaç, Eser Birinci, Ýlker Meral, Edem Ýrel; (Trabzonspor-Gaziantepspor maçý hakemleri): Çaðatay Þahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoðlu, Bahattin Þimþek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun.

SUÇUN ÝÞLENDÝÐÝ YER RÝVA!

Trabzonspor eski baþkaný, savcýlýða verdiði 7 sayfalýk dilekçesinde “2015 sezonu 5. haftasýnda Trabzonspor-Galatasaray maçýnda FETÖ’nün hain elemanlarý saha içinde operasyona baþlamýþlardýr” dedi.

Örgüt üyelerinin suçunu ise “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldýrmaya veya görevini yapmaya engellemeye teþebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldýrmaya teþebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldýrmaya veya görevini yapmaya teþebbüs etme amacýyla kurulmuþ “FETÖ” terör örgütüne üye olmak, tehdit, þantaj, toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak” þeklinde tarif etti.

Suçun iþlendiði yer olarak Riva tesislerini, suçun iþlendiði tarih olarak ise 9 Ekim-15 Temmuz 2015 aralýðýný gösterdi.

ÝDDÝALARIN YARISI BÝLE DOÐRU ÇIKSA YER YERÝNDEN OYNAR

Yazýnýn baþýna ve Rýdvan Dilmen’in kafamýzý karýþtýran sözlerine dönersek... FETÖ ile baðlantýlý binlerce kiþi cezaevinde. Kimisi kaçak. Ýtiraflar sürüyor. Futbol dünyasýnda ise þimdilik 3-5 kiþi görevden uzaklaþtýrýldý ama yarýnlar acaba ne getirir? Yukarýda da yazdýðým gibi dosya çok. Sürdürülen soruþturmalar, hazýrlanan iddianameler, daha alýnacak ifadeler var. Ýddialarýn yarýsý bile doðru çýksa yer yerinden oynar. Tutuklanan da olabilir, belki kapýsýna kilit vurulan kulüp de. Haliyle lige de ara verilebilir elbette.

HABERTÜRK