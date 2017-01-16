Podolski, Japonya'ya transfer oluyor

Galatasaray'da devre arasında Çin kulüpleri ile transfer görüşmesi yapan, ancak anlaşamayan Lukas Podolski için flaş bir iddia geldi.

Almanya'nın Bild Gazetesi, Lukas Podolski'nin beklendiği gibi Çin'e değil; Japonya'ya transfer olacağını duyurdu. Gazete, tecrübeli yıldızın anlaşmaya vardığını ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını da belirtti.

İsmi Brezilya'dan Flamengo ile de anılan Lukas Podolski için geçtiğimiz yıl Japonya'dan İlhan Mansız'ın oynadığı Kobe takımı iddiaları ortaya çıkmış, ancak Japon ekibi oyuncunun maliyetini karşılayamayacağını belirterek transferden vazgeçmişti.

LEVENT NAZİFOĞLU: "PODOLSKI İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Konyaspor maçı sonrasında Lukas Podolski'nin takımda kaldığını açıklamıştı.

Nazifoğlu açıklamasında, "Podolski karakterli bir oyuncu. Çin'in teklifi artık bizi ilgilendirmiyor. Bizim oyuncumuz, yolumuza devam ediyoruz. Podolski'nin ailesi Almanya'ya döndü, ondan dolayı bir problem vardı. Bizim Podolski ile hiçbir zaman problemimiz olmadı" ifadelerini kullandı. Sporx