Barcelona, Pep Guardiola ile görüştü
Sezon sonunda Luis Enrique ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona, teknik direktörü Pep Guardiola ile görüştü.
Listesinde pek çok önemli isim olan Barcelona sürpriz bir karara imza atarak eski hocası Guardiola ile görüştü.
Barcelona'ya geri dönmek istediği belirtilen Guardiola'nın Katalan ekibiyle ilk görüşmesini yaptığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre City'de beklentilerin altında kalan Guardiola'nın ilk görüşmede dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Katalan devinin listesinde Antonio Conte, Jürgen Klopp ve Diego Simeone gibi önemli isimler bulunuyor.
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