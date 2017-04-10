Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'nu kadroya almadı
Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Hırvat teknik adam Igor Tudor, tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu kadro dışı bıraktı.
- Milliyet
Galatasaray'da bu akşam oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi sıcak gelişme yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor zorlu mücadele öncesi Sabri Sarıoğlu'nu kadroya almadı. Tecrübeli futbolcunun kamptan ayrıldığı ve geceyi evinde geçirdiği öğrenildi.
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