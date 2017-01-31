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Hernanes teklifi reddetti!

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Hernanes, Genoa'nın yapmış olduğu teklifi reddetti.

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Juventus'un orta saha oyuncusu Hernanes, Genoa'nın kendisi için yapmış olduğu teklifi reddetti.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Juventus ve Genoa transfer konusunda anlaşmaya vardı ancak Brezilyalı futbolcu Genoa'ya gitmeyi kabul etmedi.

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen bu transfer Axel Witsel'in Çin'e gitmesi sonrasında suya düşmüştü.

Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'ye göre ise Sao Paulo Hernanes'i kiralamak için Juventus'a teklifte bulundu. Brezilyalı ekip, Juventus'a bu transfer için Hernanes'in ücretinin yüzde 50'sini ödemeyi teklif etti. Brezilyalı futbolcu Sao Paulo'nun altyapısında oynamıştı.

Hernanes Juventus adına tüm turnuvalarda 13 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Orta saha transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Hernanes'i transfer listesine almıştı.

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