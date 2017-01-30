Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

FLAŞ! Nani geri dönüyor!

Eski Fenerbahçeli Luis Nani, yıllarca ter döktüğü Premier Lig'e Hull City formasıyla geri dönüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu Lazar Markovic ve Oumar Niasse'i kadrosuna katan Hull City'nin sıradaki hedefinin Luis Nani olduğu ifade edildi.

Premier Lig'de kümede kalma şansı veren Hull City'nin Portekizli teknik direktörü Marco Silva'nın vatandaşını kadroda görmeyi çok istediği ve ligde tutunabilmeleri için Nani'nin tecrübesi ve yeteneklerinden faydalanmak istediği belirtildi.

Hull City'nin öncelik olarak Nani'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği, sezon sonunda da ligde kalması halinde 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabileceği kaydedildi.

Nani, sezon başında 8.5 milyon Euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'den İspanya La Liga takımlarından Valencia'ya transfer olmuştu. Nani, bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 14 maça çıkarken 2 gol ve 6 asist üretti.

Skorer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da camiye silahlı saldırı

Kanada'da camiye silahlı saldırı

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA