Martin Cacares, yarın İstanbul'a geliyor
Martin Cacares, Trabzonspor için yarın İstanbul'a geliyor.
Son olarak İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Uruguay'lı defans oyuncusu Martin Caceres ile kesin anlaşmanın sağlandığı yarın oyuncunun İstanbul'a geleceği belirtildi. Oyuncunun yapılacak son sağlık kontrollerinden sonra sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.
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