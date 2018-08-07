Flavio Silva: Benfica'nın en zayıf yönü ileri ucu

Portekiz’in Record gazetesinden Flavio Silva, Benfica-Fenerbahçe maçınıdeğerlendirdi.

Benfica'nın şu anki durumu taraftarları tatmin etmiyor. Lyon ile oynadıkları son maçta, Fransız ekibinin hücum gücüne karşı koyamadıkları açık bir şekilde görüldü. Ancak diğer hazırlık maçlarında bir şekilde kaybetmemeyi başardılar.

Sekiz yıllık sistem değişiyor

Teknik direktör Rui Vitoria şu an 4-4-2 yerine gerçek bir 4-3-3 sistemini oturtmaya çalışıyor. Takım son 8 sezondur 4-4-2 ve türevlerini oynuyordu. Krovinovic ocak ayında sakatlandığından beri, uzun süredir takım formasyonunu oluşturan bu sisteme alternatif bir arayış başladı. Bu sakatlıkla birlikte Jonas ilerde tek forvet oynamaya başladı, orta sahadaki oyuncu sayısı bir arttı. Jonas şu an formunun zirvesinde değil ve önümüzdeki günlerde başka bir kulübe transfer olmak üzere. Ki geçen sene ligde 34 maçta 34 gol atarak, aynı zamanda eski bir Galatasaraylı olan Mario Jardel'in Sporting formasıyla attığı 2001-02 sezonunda attığı 42 golün ardından en iyi rakamı yakalamıştı. Fenerbahçe karşısına da oturtulmaya çalışılan bu 4-3-3 düzeninde çıkılacak.

Hızlı hücum şart

Fenerbahçe'nin Benfica karşısında istediği sonucu alabilmesi için öncelikle, atmosferin etkisinde kalmadan tamamen sahadaki mücadeleye konsantre olması gerekir. Savunmayı kalabalık tutarak iyi defans yapması zorunlu. Topu kaptığında hızlı bir şekilde ileri çıkması, iyi kontrataklar geliştirmesi gerekir. Benfica orta alanda gerekli boşlukları yakalayamadığı zaman hücum kurgusu sekteye uğrar, oyunu kurmakta zorlanır.

Takımın en güçlü yanı...

Set hücumları Benfica'nın en güçlü olduğu yanıdır. İkinci sırada duran toplar gelir. Kornerler ve frikiklerde Fenerbahçe'nin mutlaka dikkatli olması gerek. Geri dörtlüsü oldukça tecrübeli isimlerden oluşuyor. Orta sahadaki futbolcular, teknik direktör Vitoria'nın kendilerinden istediklerini yapmak anlamında iyi bir koordinasyon gösterirler. Pizzi ve Grimaldo şu an en forma olan iki isim.

Takımın en zayıf yönü...

Takımın ileri ucu şu an en zayıf halkası olarak görülüyor. Ferreyra ve Castillo istenen düzeyde değiller. Kanat oyuncuları Cervi ve Salvio savunma yapmayı sıkça ihmal ediyorlar ve takıma bu konuda yardımcı olmaktan uzak bir görüntü sergiliyorlar. Onların zaaafından yararlanarak, Fenerbahçe bu kulvarlarda boşlular bulabilir.

Akıllar kaçan şampiyonlukta kaldı

Benfica şu an için Fenerbahçe maçına hazır değil. Takımın ofansif gücü zayıf, Jonas sorunu ortada duruyor. Camiada hala geçen sene şampiyonluğun nasıl kaçırıldığı var. Mutlu sona ulaşılsa kulüp tarihinde ilk kez 5 yıl üst üste şampiyonluk gelecekti. Bu hayalkırıklığına karşın yönetimin teknik adamı göndermeyip yola yine kendisiyle devam etme kararı bazı kesimlerce kabul edilmez bulunuyor.

Fenerbahçe en zoru görülüyor

Fenerbahçe kurada gelebilecek en zorlu rakip olarak değerlendirildi. Bir sonraki turda eşleşilecek PAOK-Spartak Moskova galibinden de zor olarak kabul ediliyor. Daha sezon başlamadan Fenerbahçe ile eşleşilmesi şanssızlık olarak değerlendiriliyor.

Her takım Benfica'ya sorun çıkartır

Belki Fenerbahçe geçirdiği önemli değişikliklerin ardından henüz futbolunu tam olarak oturtamadı ama Benfica'nın da onlardan geri kalır yanı yok. Şu aşamada sadece Fenerbahçe değil, kendi gücünün altında herhangi bir takım da Benfica için sorun yaratabilir. Çünkü takımın sergilediği futbol kimseyi tatmin etmiyor.”

(Skorer)