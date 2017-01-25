Formalite maçında rahat galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe ile Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadada Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

Daha önce son 16 turunda Beşiktaş ile oynaması kesinleşen Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Salih Uçan 36 ve 44. dakikalarda Robin van Persie'den geldi. RVP, ikinci golünün penaltıdan panenka vuruşuyla kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe Gençlerbirliği'nin ardından 11 puanla grupta 2.'liğini tayin ederken, Amed Sportif, 2 puanla son sırada kaldı.

Tek maç sistemiyle oynanacak son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da karşılaşacak

ADVOCAAT'IN KADRO TERCİHİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı.

Hollandalı teknik adam, Ülker Stadı'nda yapılan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçın ilk 11'inden sadece bir futbolcuyu görevlendirdi. Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Salih Uçan, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında da 11'de görev yaptı.

Advocaat, Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan Jose Fernandao'yu ise yedekler arasında bekletti. Deneyimli teknik direktör, Salih ve Fernandao dışında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan hiçbir oyuncusunu Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosuna almadı.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçına, Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Caner Koca, Muammed Samed Karakoç, Salih Uçan, Karavaiev, Stoch ve Van Persie 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4 oyuncunun bulunduğu yedek kulübesi ise Ertuğrul Taşkıran, Fernandao, Neustaedter ve Erdi Can Şehit'ten oluştu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, konuk ekip taraftarlarının izleyemediği maçı yaklaşık bin 500 sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etti.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Aatif Chahechouhe ve Mehmet Topal'ın yanı sıra ülkesinin milli takımında bulunan Moussa Sow maçta forma giyemedi. Amed Sportif Faaliyetler'de ise eksik oyuncu yoktu.

SALİH PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 8. dakikada , Salih Uçan ile öne geçti. Oleksandr Karavayev'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan yerden sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

ASİST SALİH, GOL VAN PERSIE

Golü n ardından baskısını sürdüren Fenerbahçe'de Van Persie 36. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanatta topla buluşan Oleksandr Karavayev pasını ceza sahası sol çaprazında bulunan arkadaşı Salih Uçan'a gönderdi. Salih rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek pasını penaltı noktasının önündeki arkadaşı Robin Van Persie'ye gönderdi Robin Van Persie bekletmeden vuruşunu yaptı, topu sağ üst köşeden filelere bıraktı

RVP PENALTIDAN ATTI

İlk yarının bitmesine dakikalar kala, sağ kanattan gelişen atakta Caner Koca ortasını altıpas alanına doğu gönderdi.

Bu noktaya hareketlenen Oleksandr Karavayev kafa vuruşunu yapamadı. Hakem Özgüç Türkalp oyunu durdurdu ve pozisyonun devamında topun Amed Sportif Faaliyetler'de Hakan Ateş'in eline çarptığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi. 44'te penaltı vuruşu için topun başına Robin Van Persie geçti ve panenka vuruşuyla ilk devrenin skorunu belirledi: 3-0

DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

İkinci devrenin başında Amed Sportif Faaliyetler'de iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşti. Bartu Kurtuldu ve Berat Han oyundan alınırken yerlerine Okan Dernek ve Mansur Çalar girdi. Advocaat ise ilk hamlesini 60'ta yaptı. Fenerbahçe cephesinde iki oyuncu değişikliği vardı Salih Uçan ve Robin Van Persie oyundan alınırken yerlerine Erdi Can Şehit ve Fernandao görev aldı

YİĞİTHAN DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'de Salih Uçan karşılaşmada başarılı bir görüntü çizerken genç oyunculardan Yiğithan Güveli de taraftarlardan alkış aldı. 71 dakika sahada kalan Yiğithan'ın yerine Neustadter dahil oldu.

KARAVAYEV FIRSATI KAÇIRDI

İlk devreyi 3-0 önde kapatan Fenerbahçe maçın son bölümlerinde ciddi ataklar geliştirdi. Son bölüme akdar başka gol bulamayan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Oleksandr Karavayev, 88'de net bir fırsatı değerlendiremedi. Miroslav Stoch'un pası ile sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı yerden pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru hareketlenen Oleksandr Karavayev'e gönderidi. Oleksandr Karavayev gelişine vuruşunu yaptı ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti. Mücadele 3-0'lık skorla tamamlandı.