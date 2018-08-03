Forvete Leonardo da Silva
SIRBİSTAN basını Trabzonspor’un Leonardo da Silva’nın peşinde olduğunu yazdı.
- StarSpor
2 sezon önce Partizan’da forma giyen ve attığı 26 golle ses getiren Sambacı son olarak Al Ahli’ye transfer olmuştu. Artık Avrupa’da oynamak isteyen ve bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcu ile Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı ve son görüşmelerin yapıldığı ileri sürüldü. Ancak Trabzon cephesinden bu konuda bir açıklama gelmedi. Öte yandan Bordo-Mavili ekipte fazla şans bulamayan Ramil Sheydaev için Avusturya ekibi Mattersburg’dan teklif geldiği bildirildi.
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