Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Forvete Leonardo da Silva

SIRBİSTAN basını Trabzonspor’un Leonardo da Silva’nın peşinde olduğunu yazdı.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2 sezon önce Partizan’da forma giyen ve attığı 26 golle ses getiren Sambacı son olarak Al Ahli’ye transfer olmuştu. Artık Avrupa’da oynamak isteyen ve bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcu ile Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı ve son görüşmelerin yapıldığı ileri sürüldü. Ancak Trabzon cephesinden bu konuda bir açıklama gelmedi. Öte yandan Bordo-Mavili ekipte fazla şans bulamayan Ramil Sheydaev için Avusturya ekibi Mattersburg’dan teklif geldiği bildirildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

Dünyanın en tembel insanları

Dünyanın en tembel insanları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA