L'Equipe, Jordan Ferri'nin Galatasaray'a geleceğini işaret etti
Fransa'nın prestijli gazetelerinden biri olan L'Equipe, Lig 1'de Lyon forması giyen Jordan Ferri'nin Galatasaray'a geleceğini yazdı.
Fransa'nın prestijli gazetelerinden L'Equipe, Lyon'un 4-2-3-1 sistemine dönmesinin ardından eskisi kadar forma şansı bulamayan Jordan Ferri'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığını öne sürdü.
Bununla birlikte bu sezon 21 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan Fiorentina ve Türkiye'den Galatasaray'ın transfer için temasta bulunduğu belirtildi.
Lyon altyapısından yetişen Fransız futbolcu, güçlü fiziği, mücadeleci yapısı ve uzaktan çektiği isabetli şutlarla biliniyor.
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