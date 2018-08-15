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Fransa basınına göre Gomis Al-Hilal'e imza atacak

Fransız basını, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in 11 milyon euro teklif ettiğini iddia etti.

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Geçen sezon Süper Lig'i gol kralı kapatan Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için bir transfer iddiası daha geldi.

France Football'un iddiasına göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, 33 yaşındaki forvet için Galatasaray'a 11 milyon euro teklifte bulundu.

GOMIS'E YILLIK 6 MİLYON

Suudi Arabistan ekibinin Bafetimbi Gomis'e ise yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Fransız basını, geçen sezon 33 maçta 29 gol atan Gomis'in transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.

(Sporx)

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