Fransa medyasına göre Ribery Süper Lig'e geliyor

Bayern Münih'teki geleceği tartışılan Franck Ribery ile ilgili flaş bir iddia geldi.

France Football'ın haberine göre dünyaca ünlü Fransız yıldız, Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde.

Bayern Münih ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Ribery, bu sezon şu ana dek 8 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

2007'den bu yana Alman devinde top koşturan Ribery, 10 yıl kariyerinin ardından Bayern Münih'ten ayrılarak yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de daha önce 2004-05 sezonunda Galatasaray forması giyen Ribery, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

34 yaşındaki yıldız futbolcunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekiple anılmıştı.