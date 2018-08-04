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Fransa'da Süper Kupa PSG'in oldu

Fransa Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan, Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint Germain, finalde Monaco'yu 4-0 yenerek Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

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Paris Saint Germain, Fransa'da tüm kupalara ambargo koydu... Ligue 1'i şampiyonlukla noktalayan, Fransa Kupası'nı kaldıran PSG, finalde Monaco'yu 4-0'lık skorla devirerek Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

Çin'de Shenzen Universiade Sports Centre'da oynanan karşılaşmada 90 dakika boyunca üstün bir oyun sergileyen başkent ekibinin gollerini 33 ve 90+2'de Angel Di Maria, 40'ta Christopher Nkunku ve 67'de Timothy Weah kaydetti. 

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