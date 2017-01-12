Morgan Schneiderlin, Everton'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Manchester United'ta forma giyen Fransız futbolcu Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı.

Kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayan sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki futbolcu, "Everton, İngiltere futbolunun büyük kulüplerinden biri, bu statta ki atmosferi seviyorum." dedi.

Takımın hocası Ronald Koeman'ı tanıdığını söyleyen Schneiderlin, "Buradaki menajeri tanıyorum ve benim için en iyisini yapacağından şüphem yok. Onun stilini ve futboldan zevk aldığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Everton'ın bu transfer için Manchester United'a bonuslarla beraber 31 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

Sezonun ilk yarısında Manchester United formasıyla 8 maça çıkan Schneiderlin, gol atma başarısı gösteremedi.