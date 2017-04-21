Beşiktaş - Lyon maçından sonra Fransa ve Brezilya basını çılgın maçı manşetlerine taşıdı
Dün gece Beşiktaş - Lyon arasında oynanan maçı manşetlerine taşıyan Fransa ve Brezilya basını Anderson Talisca'dan geniş olarak bahsetti.
- Skorer
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympique Lyon'a penaltılar sonucu kaybeden Beşiktaş, Avrupa ve Fransa basınında geniş yer buldu.
İşte yapılan yorumlar...
Beşiktaş'ın futbolu ve 120 dakikalık performansı büyük alkış alırken, Vodafone Arena'nın atmosferi de herkesin beğenisini topladı. Fransa basınında Le Figaro'da Christophe Remise köşe yazısında maça geniş yer ayırırken, stat atmosferine değinip, "42 bin kişilik atmosfer gerçekten çok sıcak, yoğun bir atmosfer ve unutulmaz. Gerçek bir çılgınlık vardı tribünlerde. Ancak ne bir saygısızlık ne de bir olay çıktı" diye yazdı.
Le Figaro ayrıca kaleci Fabricio dikkat çekerek, "Köşelerden çıkardığı toplar, ekstra uçuşlar ve harika bir gece geçirdi" ifadelerini kullandı. Lyon'un bir galibiyetin ötesinde çok şey kazandığı ifade edilirken, Beşiktaş'ın saygı duyulması gereken önemli bir takım olduğu aktarıldı.
"50 ŞUT, 3 GOL..."
Le Monde'da da, "Zorlu ve çılgın geçen akşamın sonunda Lyon turu atlayan takım oldu. Lyon, Beşiktaş'a karşı mücadele etmek zorundaydı" denildi.
Le Huffington Post gazetesi maçtan çok UEFA'nın men kararı ve taraftarların maçtaki tutumuna değindi, "Çılgın bir maçtı. Ancak tribünlerde hiçbir olay ya da kaotik durum yaşanmadı. Hiçbir taşkınlık yoktu. Lyon'daki gibi olmadı" yorumu geldi.
Öte yandan, Brezilya ve Portekiz basını da Talisca'ya dikkat kesildi.
Brezilya'da ESPN, Talisca için Brezilya Milli Takımı'nı işaret edip, "Sizce de milli takımda oynayacak potansiyelde değil mi" sorusunu yöneltti.
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