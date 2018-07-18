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Fulham: 0 Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı ve hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini aldı.

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Yeni sezona teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde başlayan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçını Premier Lig'e bu sezon yükselen Fulham ile karşı karşıya geldi. Hazırlık kampında ilk maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maçında Lozan'a 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Fulham'ı 3-0 mağlup ederek hazırlık maçlarındaki ilk galibiyeti aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Giuliano, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'dan geldi. Ozan Tufan Fenerbahçe formasıyla son olarak 30 Ekim 2017 tarihinde Kayserispor'a gol atmıştı.

Sarı Lacivertli ekibin yeni transferleri Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi.

İsviçre'de hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 21 Temmuz Cumartesi 21.00'da Feyenoord, 1 Ağustos Çarşamba 21.00'da ise Cagliari ile karşılaşacak.

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