Otobüs şarampole devrildi minik futbolcular kazadan yara almadan kurtuldu
Bucaspor Futbol Akademisi'nin öğrencilerini taşıyan otobüs Torbalı yakınlarında şarampole devrildi. Şans eseri öğrenciler kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
- DHA
Tüm yurdu etkisi altına alan sert kış koşulları, İzmir'de de hayatı olumsuz etkilerken, Bucaspor Futbol Akademisi'nin Torbalı'daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüsün Ayrancılar'da yaptığı kaza yürekleri ağızlara getirdi.
Antrenman için Buca'dan hareket eden minik futbolcuların bindiği otobüs, saat 10.00 sıralarında Torbalı yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan öğrencilerin küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlatması rahatlattı.
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