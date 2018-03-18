Gael Clichy: 10 kişi kalmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Gael Clichy açıklamalarda bulundu.

Takımın tecrübeli oyuncusu Clichy, hakemlerin kararlarına dikkat çekti.

İşte Gael Clichy'nin maç sonundaki açıklamaları...

''İyi bir maç oldu. Bazen normalden çok daha fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Futbol dışında bazı faktörler de girdi ama 10 kişi kalmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik.''

''Puanlar birbirlerine çok yakın. Son haftalarda puan kayıpları yaşamıştık. Ama şöyle bir gerçek var, futbolun içindeki herkes hakem de dahil işlerini çok iyi yapmalı. Oyunun içine bu kadar girmemeliler. Bu tekrar gözden eçirilmeli. Şampiyonluk için ise bizim maç maç gitmemiz lazım.''