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Galatasaray - Fenerbahçe, Real Madrid - Barcelona... Hepsi bu hafta

Türkiye Galatasaray - Fenerbahçe derbisini merakla beklerken, Avrupa'da Real Madrid - Barcelona ve Sporting Lisbon - Benfica maçları oynanacak.

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Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Avusturya'daki derbilerin yanı sıra  İspanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika'da büyük rekabete sahne olan  karşılaşmalar yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine  sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri için önem taşıyan maçta  sarı-kırmızılılar, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İngiltere Federasyon Kupası yarı final ilk maçında Chelsea ile  Tottenham karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Chelsea'nin,  son 7 maçından galip ayrılan en yakın takipçisi Tottenham'ı ağırlayacağı Londra  derbisi, yarın TSİ 19.15'te başlayacak.

Portekiz Premier Lig'in 30. haftasında, iki Lizbon temsilcisini karşı  karşıya getirecek derbi mücadelesinde ise Sporting Lizbon, yarın TSİ 22.30'da  lider Benfica'yı ağırlayacak.

Avusturya'da ise Wien derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde 30. haftanın  kapanış maçında Rapid Wien, sahasında Austria Wien ile 23 Nisan Pazar günü TSİ  17.30'da karşılaşacak.

Haftanın diğer önemli maçları

Derbi karşılaşmalarının yanı sıra İspanya'da Real Madrid-Barcelona,  İngiltere'de Arsenal-Manchester City, Hollanda'da PSV Eindhoven-Ajax ve  Belçika'da Anderlecht-Club Brugge maçları oynanacak.

"El Clasico" olarak adlandırılan maçta Real Madrid ile Barcelona karşı  karşıya gelecek. İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasındaki büyük  rekabette lider Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı 23 Nisan Pazar günü  TSİ 21.45'te ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden, ligde ise  şampiyonluk yarışının uzağında kalan Arsenal ile Manchester City, İngiltere  Federasyon Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Türk asıllı Alman  futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'in 23 Nisan Pazar günü  Manchester ekibini konuk edeceği mücadelenin başlama vuruşu, TSİ 17.00'de  gerçekleştirilecek.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 32. haftasındaki önemli  maçta, 23 Nisan Pazar günü TSİ 17.45'te PSV Eindhoven sahasında Ajax ile 3 puan  mücadelesine çıkacak.

Belçika futbolunda aralarında büyük rekabet olan iki takımdan  Anderlecht, Club Brugge'ü ağırlayacak. Şampiyonluk Grubu'ndaki 4. hafta  müsabakası, 23 Nisan Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.

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