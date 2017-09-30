Galatasaray: 3 Karabükspor: 2

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 7. hafta maçında Galatasaray sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-2 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller Feghouli ve Maicon (2) ile Yatabare ve Seleznyov'dan (Penaltıdan) geldi. Bu sonucun ardından ligde lider Galatasaray 19 puana yükselirken, Kardemir Karabükspor ise 5 puanla 16. sırada kaldı.

Goller: Dk. 17 Sofiane Feghouli, Dk. 22 ve Dk. 90+1 Maicon Pereira Roque (Galatasaray); Dk. 27 Mustapha Yatabare, Dk. 84 Yevhen Seleznyov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)

GALATASARAY: 3 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim Zengin, Gaman, Barış Başdaş, Papp, Skulason, Torje, Poko, Tanase (Dk. 32 Seleznov), Grozav, Yatabare

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Dk. 17 Sofiane Feghouli, Dk. 22 ve Dk. 90+1 Maicon Pereira Roque (Galatasaray); Dk. 27 Mustapha Yatabare, Dk. 84 Yevhen Seleznyov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kart: Dk. 15 Olafur Ingi Skulason (Kardemir Karabükspor)

MAÇTAN NOTLAR

Igor Tudor'dan 2 değişiklik

Süper Lig'in 7. haftasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayan Galatasaray'ın ilk 11'ide 2 değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde son oynanan Bursaspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak, Tolga Ciğerci'nin yerine Sofiane Feghouli'ye, Iasmin Latovlevici'nin yerine ise Martin Linnes'e görev verdi.

Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle dinlendirilirken, Latovlevici ise yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın Kardemir Karabükspor karşısında başlangıç 11'i, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando ve Gomis'ten oluştu.

Sofiane Feghouli ilk kez 11'de başladı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle ilk maçlarda oynayamayan Feghouli, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olurken, Kardemir Karabükspor maçında başlangıç kadrosunda bulundu.

Feghouli, Bursaspor karşılaşmasında attığı şık golle dikkatleri çekerken, sağlık heyeti tarafından 90 dakika oynayabileceği yönünde rapor da teknik heyete iletilmişti.

Martin Linnes kadroya geri döndü

Sarı-kırmızılı takımın 4. haftada Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Martin Linnes, Kardemir Karabükspor müsabakasında formasına kavuştu.

Ligin ilk 4 haftasında doksanar dakika sahada kalan ve Antalyaspor maçının ardından Kasımpaşa ve Bursaspor müsabakalarında süre alamayan Linnes, Kardemir Karabükspor önünde teknik direktör Igor Tudor'un ilk 11'de yeniden tercihi oldu.

Igor Tudor eski takımına karşı çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor, eski takımı Kardemir Karabükspor'a karşı sahada yerini aldı.

Hırvat teknik adam, geçen sezon görev yaptığı Karabük ekibinden tartışmalı bir şekilde ayrılarak Galatasaray'la anlaşmış ve 21. haftada sarı-kırmızılı ekipte göreve başlamıştı.

Alpaslan Dikmen unutulmadı

Galatasaray taraftarı grubu ultrAslan'ın kurucusu Alpaslan Dikmen, trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin 9. yılında sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından unutulmadı.

Alpaslan Dikmen için tezahüratlar yapan taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerine de çok sayıda pankart astı.

Öte yandan, Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadı'nı büyük ölçüde doldurdu. Maç öncesi tüm takımı tribüne çağıran taraftarlar, alkışlayarak oyunculara moral verdi.

Kardemir Karabükspor, Levent Açıkgöz yönetiminde çıktı

Kardemir Karabükspor, Galatasaray karşılaşmasına altyapı antrerörü Levent Açıkgöz idaresinde çıktı.

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasının ardından henüz yeni bir hocayla anlaşılmayan Kardemir Karabükspor'da altyapı antrenörü Levent Açıkgöz, Türk Telekom Arena'da takımın başında yer aldı.