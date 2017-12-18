Galatasaray, 13 Ocak tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapacak

Galatasaray'da Igor Tudor'un görevine son verilmesinin ardından bir son dakika kararı daha geldi ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "13 Ocakta yapılacak olan seçimde yeterli çoğunluğunun sağlanaması durumunda seçim 20 Ocakta yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN IGOR TUDOR AÇIKLAMASI Tudor'un görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Igor Tudor ile ilişkimizi sonlandırdık. Aldığımızı karar bu. Galatasaray Kulübü olarak da olağnüstü seçim kararı aldık. Bunun Galatsaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Göztepe maçında takımın başında kimin olacağını düşüneceğiz. Bu kararlar, Galatasaray'ın menfaatleri için alındı. Bu kararı aldık ama arkasından yeni teknik direktör kararı peş peşe alınacak kararlar değil. Önümüzde süreç var" dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Özbek, "Salı günü basın toplantısı yapacağım ve detaylı açıklamalar yapacağım. Kafanızdaki soruları, bu toplantıda sorabilirsiniz. Sorularınızı hazırlayın ve gelin. Yönetim Kurulu toplantısında hiçbir tartışma çıkmadı. Yönetim ve başkan yıpratılmak için bir duruş var. Galatasaray Kulübü bundan zarar görüyor. En azından bu süreci azaltmak lazım. Bu saldırıların son bulması lazım. Seçim her zaman gündemde olabilir. Taraftarımız ve camiamız endişeye düşmesin. Bugünkü yönetim, eskisinden daha güçlü şekilde bir aylık süreci yönetecektir" dedi.

GALATASARAY'DA BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Bugün saat 14:00'te başlayan ve yaklaşık 3 saat süren yönetim kurulu toplantısında hararetli anlar yaşandı. Yönetim içerisinde teknik direktör (Fatih Terim) konusunda yaşanan derin fikir ayrılıkları ve yönetim içerisindeki dört üyenin "Terim gelirse biz istifa ederiz" restinin ardından başkan Dursun Özbek de "yönetimin düşmemesi" için erken seçin kararı aldı. Galatasaray'da 13-20 Ocakta yapılacak olan seçim, 3.5 yıllık başkanı da belirleyecek ve Mayıs ayında bir daha seçim olmayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 19 Aralık Salı günü saat 13:00'te Türk Telekom Stadı'nda Tudor ve seçim kararı hakkında açıklamalarda bulunacak.

GALATASARAY'I BEKLEYEN "KAOS" GİBİ SÜREÇ

13-20 Ocakta seçimli genel kurula giderek "güven tazeleme ve ekibini yenileme" yoluna gidecek olan başkan Dursun Özbek'i oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? Takımı kampa kim götürecek, kadroyu/transferleri kim belirleyecek? İşte Galatasaray'ı bekleyen süreç;

Devre arası kampı

13 Ocak seçimli genel kurul

19 Ocak sezon başlangıcı

20 Ocak seçimli genel kurul

31 Ocak transfer dönemi sonu

(Sporx)