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Galatasaray 20 yaşındaki futbolcu Joseph Paintsil’i takip ediyor

Ferencvaros’ta forma giyen Ganalı genç yetenek Joseph Paintsil’in, Galatasaray tarafından izlemeye alındığı ortaya çıktı.

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Galatasaray’ın Macaristan 1. liginden bir oyuncuyu gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Nemzetisport gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki Ganalı futbolcu Joseph Paintsil’i izliyor.

Hem kanat hem 10 numara 

Tema Youth Kulübü’nün oyuncusu olan ve Ferencvaros’ta kiralık olarak forma giyen genç yeteneğin, Galatasaray scout ekibinin dikkatini çektiği bildirildi. İleri dönük orta saha oyuncusu olan ve sol kanatta da görev alan futbolcunun, gelecek sezon için Cim Bom’un gündeminde olduğu öne sürüldü.

Rodrigues giderse yerine 

Garry Rodrigues’e İngiliz ekiplerinin ilgisinden bahsedilirken, bu futbolcunun Premier Lig ekiplerinin yolunu tutmasının büyük olasılık olduğunun altı çizildi. Rodrigues’in ayrılması durumunda en az onun kadar hızlı bir isim olan Paintsil’in Cim Bom’a kazandırılabileceği belirtildi. 

Genk el sıkıştı ama bırakmadılar 

Belçika’nın Gent ekibinin ara transfer döneminde bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bonservisini elinde bulunduran Tema Youth ile el sıkıştığı ancak Ferencvaros’un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu oyuncuyu o dönem bırakmayı reddettiği için futbolcunun ayrılmasının mümkün olmadığının altı çizildi. 

Yılın golünü ağlara gönderdi 

Tema Youth’un yetenekli isim için sadece birkaç milyon euroluk bonservis talebi olduğu vurgulandı. Ganalı futbolcunun Aralık ayında Videoton ağlarına gönderdiği top, Macaristan’da 2017 yılının en iyi golü seçilmişti.   

(Skorer) 

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