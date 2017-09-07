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Galatasaray 35 yaşındaki Fransız kaleci Cedric Carrasso ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Cedric Carrasso'yu kadrosuna kattı.

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Muslera'nın alternatifi konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Cedric Carrasso ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fransız kaleci, yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Yeni statüye göre kulübede olabilecek

Bu transferle ilgili en çok merak edilen konu ise Carrasso'nun kulübede olup olamayacağı... Bu sezon talimatla birlikte takımlar maç kadrosunu 21 kişi olarak oluşturabiliyor. Takımlar en az 1 yerli kaleciyi 21 kişilik maç kadrosunda bulundurmak zorunda. Yani Carrasso gerek görüldüğü taktirde yeni talimatla birlikte, yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

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