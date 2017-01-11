Galatasaray, Ahmet Çalık transferini bitiriyor!

Galatasaray stoper transferinde Ahmet Çalık ile anlaştı. Genç futbolcunun menajeri Ahmet Bulut'tan edindiğimiz bilgiye göre Ahmet Çalık transferi bitmek üzere. Galatasaray genç stoper ile anlaşırken, Gençlerbirliği ile yapılan görüşmelerde de sona gelindi.

Galatasaray, Brezilya'dan Vitor Hugo ve Dinamo Kiev'den Domagoj Vida ile de transfer görüşmeleri yapmış ancak sonuca varamamıştı. (AKŞAM)