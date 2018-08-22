Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde bireysel açma germe hareketleri gerçekleştirildi.

Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığında yaptığı aerob koşu çalışmasına geçildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan antrenman öncesi, bugün 21 yaşına giren Doğan Can Davas’ın doğum günü kutlandı.

Donk'un tedavisine başlandı

Göztepe maçında sol uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Ryan Donk’un yapılan tetkiklerinde birinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Deneyimli oyuncunun tedavisine başlandı. Serdar Aziz ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, Garry Rodrigues’in tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.