Galatasaray Anthony Modeste için girişimlere başladı
ADI Galatasaray’la anılan golcülenden biri de Çin takımı TJ Quanjian’da forma giyen Fransız golcü oyuncu Anthony Modeste oldu.
Göztepe karşısında 2. yarıda Gomis’e şans veren Fatih Terim, takıma bir de forvet transferi isterken bu bölge için gündemdeki isimlerden birinin Modeste olduğu idda ediliyor. 30 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri ile temas kurulduğu ve Aslan’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.
(Aksam)
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