Galatasaray Anthony Modeste için girişimlere başladı

Göztepe karşısında 2. yarıda Gomis’e şans veren Fatih Terim, takıma bir de forvet transferi isterken bu bölge için gündemdeki isimlerden birinin Modeste olduğu idda ediliyor. 30 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri ile temas kurulduğu ve Aslan’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.

(Aksam)