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Galatasaray Asamoah için gün sayıyor

Dün akşam Jason Denayer bombasını patlatan Galatasaray, Asamoah transferiyle sezonu tamamlayacak.

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Eski yıldızı Denayer'i İstanbul'a getiren Galatasaray, gece yarısı bir transferi daha bitirdi. Galatasaray, Jason Denayer'in ardından Kwadwo Asamoah transferinde de mutlu sona ulaştı.Sarı-Kırmızılılar, Juventus'la yapılan görüşmelerin ardından 28 yaşındaki Asamoah'ı kadrosuna katmayı başardı. Transferin maliyeti de belli oldu.

Buna göre Galatasaray Juventus'a Asamoah için 4.7 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. Oyuncunun maaşı ise  yıllık 2.3 milyon civarı olacak. 

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