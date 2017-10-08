Galatasaray Asamoah ve Kaan Ayhan'ı transfer etmek üzere
Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, Ocak ayında Asamoah ve Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayacak.
Galatasaray dış transferde kolları sıvadı. Harekata başlayan sarı kırmızılı ekip ses getirecek transferler için düğmeye bastı.
İç transferde beklenecek
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor başta olmak üzere sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Yasin Öztekin, Koray Günter ve Eray İşcan hakkında kararı Mayıs ayında seçilecek yeni yönetim verecek. İç transferde bekleme kararı alan başkan Dursun Özbek takıma takviyesi düşünülen oyuncular için ise somut adımlar atacak.
Ocak ayında Ganalı solak ile sözleşme imzalama hakkına sahip olacak sarı-kırmızılılar Juve'ye "Asamoah'ı 1 Milyon Euro'ya bize satın yoksa sezon sonunda bedavaya alacağız'' restini çekecek.
JUVENTUS'TA ASAMOAH
6 SEZON
133 MAÇ
5 GOL
5 ASİST
Yabancı sınırına önlem olarak gurbetçilere yönelme kararı alan Galatasaray'da Igor Tudor'un en çok dikkatini çeken isim Kaan Ayhan.
Sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilen Kaan çok yönlü oyuncu olma özelliği ile Hırvat hocanın gözüne girdi. Türk Milli Takımı'ndaki performansı yakından takip edilen 22 yaşındaki oyuncunun Alman 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Koray Günter'le menajeri ortak olan Kaan Ayhan'a sezon sonu bedavaya gelmesi için teklif yapılacak.
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