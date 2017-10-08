Galatasaray Asamoah ve Kaan Ayhan'ı transfer etmek üzere

Ocak ayında Ganalı solak ile sözleşme imzalama hakkına sahip olacak sarı-kırmızılılar Juve'ye "Asamoah'ı 1 Milyon Euro'ya bize satın yoksa sezon sonunda bedavaya alacağız'' restini çekecek.

JUVENTUS'TA ASAMOAH

6 SEZON

133 MAÇ

5 GOL

5 ASİST

Yabancı sınırına önlem olarak gurbetçilere yönelme kararı alan Galatasaray'da Igor Tudor'un en çok dikkatini çeken isim Kaan Ayhan.

Sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilen Kaan çok yönlü oyuncu olma özelliği ile Hırvat hocanın gözüne girdi. Türk Milli Takımı'ndaki performansı yakından takip edilen 22 yaşındaki oyuncunun Alman 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Koray Günter'le menajeri ortak olan Kaan Ayhan'a sezon sonu bedavaya gelmesi için teklif yapılacak.