Galatasaray Asamoah ve Lemina'nın peşinde

Transferin hızlı kulübü Galatasaray, orta alan takviyesini Juventus’tan yapmak istiyor. Belhanda, Gomis ve Maicon’u kadrosuna katan Galatasaray, talip olduğu Imbula için Stoke City’nin önceliği Nice’e vermesi üzerine, Juventus’tan Kwadwo Asamoah ve Mario Lemina’yı kiralamak için harekete geçti.

İtalyan kulübüne resmen başvuru yapılırken teknik direktör Igor Tudor’un önceliği Asamoah’tan yana.

Çünkü Tudor, Ganalı futbolcunun tam bir joker olduğunu; orta alanın hem sağında hem de solunda oynadığını belirterek, kendi oyun sistemi için daha yararlı olacağını düşünüyor.

Ancak, Asamoah’ın transferinin gerçekleşmesi halinde de orta sahaya bir isim daha isteyen Tudor, bunun için Lemina adını verdi. Orta sahanın merkezinde oynayan 23 yaşındaki Gabonlu oyuncu, ihtiyaç halinde defans önünde de yer alabiliyor.

Sarı kırmızılı yönetim, iki oyuncu için de beklemeye geçti. İtalyan kulübünün şartları belli olduktan sonra yeniden bir değerlendirme yapılacak ve bu isimler için nihai karar verilecek. Her iki isimden de sonuç alınamaması halinde yeni arayışlara girilecek.

Hürriyet