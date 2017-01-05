Galatasaray, Avrupa'ya dibe vurdu
THY Euroleague'de Anadolu Efes ile Galatasaray karşılaştı.
THY Euroleague'nin 16. haftasında Anadolu Efes Abdi İpekçi'de Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Anadolu Efes sahadan 84-73 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 8. galibiyetini alırken, Galatasaray 12. mağlubiyetini aldı.
ANADOLU EFES: 84 - GALATASARAY ODEABANK: 73
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Petros Papapetrou (Yunanistan)
Anadolu Efes: Brandon Paul, Bryant Dunston, Cedi Osman, Derrick Brown, Jayson Granger
Başantrenör: Velimir Perasovic
Galatasaray Odeabank: Alex Tyus, Austin Daye, Blake Schilb, Bruno Fitipaldo, Vladimir Micov
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot Sonucu: 22-18
2. Periyot Sonucu: 42-36 (20-18)
3. Periyot Sonucu: 66-59 (24-23)
4. Periyot Sonucu: 84-73 (18-14)
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