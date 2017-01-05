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Galatasaray, Avrupa'ya dibe vurdu

THY Euroleague'de Anadolu Efes ile Galatasaray karşılaştı.

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THY Euroleague'nin 16. haftasında Anadolu Efes Abdi İpekçi'de Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Anadolu Efes sahadan 84-73 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 8. galibiyetini alırken, Galatasaray 12. mağlubiyetini aldı.

ANADOLU EFES: 84 - GALATASARAY ODEABANK: 73

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Petros Papapetrou (Yunanistan)

Anadolu Efes: Brandon Paul, Bryant Dunston, Cedi Osman, Derrick Brown, Jayson Granger

Başantrenör: Velimir Perasovic

Galatasaray Odeabank: Alex Tyus, Austin Daye, Blake Schilb, Bruno Fitipaldo, Vladimir Micov

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot Sonucu: 22-18

2. Periyot Sonucu: 42-36 (20-18)

3. Periyot Sonucu: 66-59 (24-23)

4. Periyot Sonucu: 84-73 (18-14)

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