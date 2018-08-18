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Galatasaray Badou Ndiaye'ye imza attırmak üzere

Galatasaray, Emre Akbaba’dan sonra Badou Ndiaye’nin de işini bitiriyor.

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Galatasaray, Emre Akbaba’dan sonra Badou Ndiaye’nin de işini bitiriyor. Sarı-kırmızılılar geçen devre arasında Stoke City’e sattığı Senegalli futbolcuyu bir seneliğine kiralıyor.

Ndiaye ile 3 milyon euro karşılığında anlaşılırken Stoke City’nin kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euroya indiği belirtildi. Yıldız futbolcunun transferinin gelecek hafta olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Emre Akbaba’nın transferinin ardından basının karşısına çıkan Başkan Mustafa Cengiz Senegalli futbolcu ile ilgili sorulan soruya, “İnşallah o da olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen konuştuklarımız dünyanın öbür ucunda yansıma  buluyor. İnşallah hayırlı olur” şeklinde görüş belirtti.

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