Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, basketbolda hükmen galip

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Adana ASKİ karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Menderes Spor Salonu'nda oynanması gereken karşılaşma, Adana ASKİ'nin  bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanmadı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala iki takım oyuncularının da  sahaya çıkmasının ardından, "Adana ASKİ'nin resmi olarak başantrenörü olmadığı  gerekçesiyle maç iptal edilmiştir." anonsu yapıldı.

Galatasaray'ın itirazı üzerine karşılaşma oynanmadı ve statü gereği  sarı-kırmızılılar hükmen galip ilan edildi.

Adana ASKİ Genel Menajeri Haki Buhari, anlaşma yaptıkları Elmedin  Omanic'in ilk maçta sahada istatistikçi olarak yer aldığını söyledi. Daha sonra  oynanan maçta Omanic'in yardımcı antrenör olarak sahaya çıktığını belirten  Buhari, "Federasyonla dün yaptığım telefon görüşmesinde, 'Antrenörünüz 3 maç  yardımcı hoca olarak ayakta olma hakkını kullandı. Antrenörleriniz oturarak maçı  yönetir, molaları kaptan alır.' dendi. Galatasaray'ın itirazı noktasında  federasyonun böyle bir karar alması nedeniyle Adana halkından, seyircilerimizden  basının önünde özür diliyorum." diye konuştu.

Takım olarak kendilerinde de hata bulunduğunu ifade eden Buhari,  "Belki de antrenör işinin şu ana kadar geciktirilmesi bizim hatamızdır. Bu maçın  iptal kararının verilmesinde, federasyonun bunu yazılı olarak bizi uyarmaması,  telefon teyitli konuşmamda deklare edilmemesi önemli rol oynadı. Bu konunun  takipçisi olacağız. Federasyona gerekli itiraz hakkımızı kullanacağız. Çünkü  burada mağdur edilen, seyircimizin önünde küçük düşürülen biziz." ifadelerini  kullandı.

Basketbol Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu ise, Galatasaray'ın  itiraz hakkı bulunduğunu ve bunu kullandığını için müsabakanın oynanmadığını  bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA