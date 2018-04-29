Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz kanallar Galatasaray Beşiktaş canlı izleme linki ve skorlar

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz kanallar Galatasaray Beşiktaş izleme linki canlı skor! Milyonları ekrana kilitleyecek tarihi Galatasaray Beşiktaş maçı bugün oynanacak! Büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır. Heyecanın zirvede yaşanacağı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Beşiktaş’ı konuk edecek. GS – BJK maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Digiturk Play, beIN Sports Turkey ve beIN CONNECT Turkey (Online) kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bilindiği üzere 29 Nisan Pazar günü saat 19:00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Takımların son durumuna bakıldığında Beşiktaş'ın son haftalarda çok daha istikrarlı olduğu görülüyor. Sarı Kırmızılılar son 5 hafta 2 deplasmanda 2 kez mağlup oldu. Diğer 3 maçını ise kazandı. Son 5 maçına bakıldığında GS'nin bir kazanıp bir kaybettiği görülüyor. Beşiktaş ise çok daha istikrarlı bir çizgi çizmiş durumda. Son puan kaybını 5 hafta önce yaşan Beşiktaş son 4 haftadır 3 puan almayı başardı ve liderli yakın takibini sürdürdü.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

GS – BJK maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Digiturk Play, beIN Sports Turkey ve beIN CONNECT Turkey (Online) kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bu kanallardan maçı izleyebilmek için abonelik almanız gerekmektedir. beIN Sports aboneliğiniz yoksa haftasonu paketi alıp sadece Galatasaray Beşiktaş maçını online olarak izleyebilirsiniz.

ALTERNATİF KANALLAR ve İDMAN TV

Galatasaray Beşiktaş maçını yurtdışından izleyecekler için bulundukları ülkelere göre çeşitli alternatifler mevcut. Azerbaycan'dan Süper Lig'i takip edenlerin kötü bir haber olarak maalesef İdman TV ile Galatasaray Beşiktaş maçı izlenemeyecek.

Kiritk derbi pek çok Afrika ülkesinde A+ Sport Africa kanalından izlenebilecek. Kanada, Endonezya, Kamboçya, Filipinler, Taylan'da beIN Sports maçı gösterecek. Balkan ülkerinde ise SportKlub kanalından maç canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

beIN SPORTS 1, netspor12.com, A Sport, taraftarium24 HD, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, taraftarium24hd.com, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1

MUHTEMEL 11'LER

Galatasraay karşılaşmaya tümüyle yabancılardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor. Yani Selçuk maça yedek kulübesinde başlayacak. Beşiktaş'tan da her zamanki 11'den çok farklı bir kadro beklenmiyor. İşte takımların olası muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

GALATASARAY BEŞİKTAŞ REKBATİNİN TARİHİ

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'deki 120. randevularına hazırlanıyor. Önceki 119 maçta Galatasaray'ın 43-34'lük üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig, 18 takımla oynanmaya başladığından bu yana (1994/95 sezonu), iki takım ligin 30. haftaları ve sonrasında dokuz kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçlarda 4-3'lük üstünlük kurdu.

İki takımın Galatasaray ev sahipliğinde oynadığı son dört lig maçında toplam beş gol oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş, nisan aylarında toplam 12 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğü var (4B). İki takım en son 2012'de, Süper Final turunda nisan ayında karşılaşmış, kazanan 2-0'lık skorla sarı kırmızılılar olmuştu.

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi ve bu maçların 10'unda gol atamadı.

SÜPER LİGDE 343. GS-BJK DERBİSİ

Galatasaray ile Beşiktaş bu mücadeleyle birlikte 343. kez kozlarını paylaşacak. . Geride kalan 342 karşılaşmada Galatasaray 121, Beşiktaş 109 kez galip gelirken, 112 mücadele berabere sonuçlandı. Ligde oynanan 119 maçta ise Galatasaray galibiyet sayılarında 43-34’lük üstünlük kurarken, 42 karşılaşma eşitlikle tamamlandı. Ligdeki 119 maçta Galatasaray 146 kez Beşiktaş ağlarını havalandırırken, Beşiktaş 127 gol kaydetti. Ezeli rekabette Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Genel toplamdaki 162 karşılaşmanın 75'ini Galatasaray kazanırken, Beşiktaş 32 kez sahadan galip ayrıldı. 55 maçta ise eşitlik bozulmadı. Lig bazında incelendiğinde ise Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan 59 maçın 23'ünde sarı-kırmızılı takım üstünlük sağladı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

FATİH TERİM - ŞENOL GÜNEŞ REKABETİ

Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi ile birlikte teknik direktör Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş teknik direktör olarak 13. kez karşılaşacak. Bu eşleşmedeki ilk maçı Aralık 1988'de Güneş kazanırken, sonraki 11 maçta Fatih Terim yenilmedi, 6 galibiyet 5 beraberlik aldı. İki teknik adamın karşılaştığı son iki lig maçında gol sesi çıkmazken Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 21 maçın 19'unda yenilmedi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

63 puanla haftaya lider giren Galatasaray ile 62 puan ile ikinci sırada yer alan Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesi sarı-kırmızlı takımda Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Maicon sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu derbide sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kart ile cezalı durum düşen Serdar Aziz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek. Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek. Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR NOTLAR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Beşiktaş’ı konuk edecek.

29 Nisan Pazar günü saat 19:00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi derlenen maç önü notları şu şekilde: Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 120. randevularına hazırlanıyor. Önceki 119 maçta Galatasaray'ın 43-34'lük üstünlüğü bulunuyor (42B). İki takımın Galatasaray ev sahipliğinde oynadığı son 4 lig maçında toplam 5 gol oldu.

İki takım en son 2012'de, Süper Final turunda Nisan ayında karşılaşmış, kazanan 2-0'lık skorla Galatasaray olmuştu. Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 21 maçın 19'unda yenilmedi (10G 9B). Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi (4G 4B). Terim, en son Mayıs 2003'te bir Süper Lig maçında Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

-Galatasaray evinde 17 maçtır yenilmiyor (16G 1B) ve son 10 maçını kazandı. Sarı kırmızılılar en son Nisan 2009 - Mart 2010'da iç sahada 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etmiş, en son Aralık 2005 - Ağustos 2006 arasında evinde arka arkaya 11 maç kazanmıştı. -Beşiktaş'ın Süper Lig'de kaybettiği son 10 maçın tamamı deplasmanda geldi. Bu 10 maçın 6’sında Beşiktaş'ın rakipleri İstanbul takımlarıydı.

-İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 25 maçın 24'ünde ilk golü atan takım yenilmedi (19G 5B). -Ligde şu ana kadar 68 gol atan Galatasaray, son 12 sezonda ilk 30 haftalar itibarıyla en yüksek sayısına ulaştı. Sarı kırmızılılar en son 2005-06 sezonunun ilk 30 haftasında 73 gol atmış, o sezonu da şampiyon olarak bitirmişlerdi.

-Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (Galatasaray - 784 & Beşiktaş - 764), topa en fazla sahip olan (Beşiktaş - %61 & Galatasaray - %59) ve en fazla isabetli şut çeken (Beşiktaş - 183 & Galatasaray - 181) iki takım karşılaşacak.

-Gomis geçen hafta Alanyaspor'a attığı golle birlikte 2014/15 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de bir sezonda en fazla gole katkı yapan isim oldu (32; 27 gol ve beş asist). Bu unvanın önceki sahibi Mario Gomez'di (31; 26 gol ve beş asist). Galatasaray bu sezon üç oyuncu 8’er asistle oynuyor: Belhanda, Rodrigues & Feghouli. Bu sezon ligde sadece Visca (14) ve Valbuena (9) bu isimlerden daha fazla asist yaptı. Bu sezon ligin en fazla şut pası atan iki oyuncusu bu maçta karşılaşacak: Ricardo Quaresma - 78 & Younes Belhanda - 74. Galatasaray'ın ligde attığı son 11 golün 5’inde Mariano'nun direkt katkısı var (bir gol, dört asist).

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY MAÇINA HAZIR

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçının anahtarını sabırlı ve ısrarcı oyun olarak belirledi.

Rakiplerinin kendi sahasındaki maçlara çok büyük baskı ile başladığını ve ilk 20-25 dakika bu baskıyı sürdürdüğünü anlatan Güneş, kesinlikle oyun disiplininden kopmamalarını ve takımı tehlikeye atacak bireysel hareketler yapmamalarını istedi. Hücum planını ise Quaresma ve Babel'in yapacağı ortalar üzerine kuran Güneş, Talisca'yı mutlak suretle ataklarda Negredo'ya destek verdirerek kafa vuruşlarıyla sonuca gitmeyi düşünüyor. Şenol Güneş'in duran toplardaki güvendiği isimler ise Pepe ve Tosic olacak. Antrenmanlarda özel olarak duran top çalışması da yaptıran Güneş, Pepe ve Tosic'in etkinliğinden faydalanmaya çalışacak.

3 FUTBOLCUNUN SARI KART CEZA SINIRI DEVAM EDİYOR

Siyah Beyazlı takımda 3 futbolcunun sarı kart ceza sınırı devam ediyor.

Tosic, Quaresma ve Negredo, Galatasaray maçına sarı kart ceza sınırında çıkacaklar. Bu futbolcular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Kayserispor maçında sahada olamayacak.

FATİH TERİM'İN DERBİ PLANI

Öğrencileri ile toplantı yapan Terim’in, “Sezon sonunda mutlu sona ulaşmamız için bu maçı mutlaka kazanmalısınız... Bu 90 dakika bizim için final niteliği taşıyor... Haydi aslanlarım göreyim sizi, bitirin bu işi” dediği öğrenildi

ŞENOL GÜNEŞ'İN DERBİ PLANI

Beşiktaş’ın hocası Güneş, “G.Saray, taraftarının da desteği ile oyunun büyük bölümünde bize karşı baskı kurmaya çalışacak, biz de onların bu baskısına aynı şekilde karşılık verip şaşırtacağız” dedi

GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak lig derbisi öncesinde satışa çıkarılan biletlerin tamamının bittiği açıklandı. Geçtiğimiz gün satışa sunulan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin biletleri kısa sürede tükendi. Galatasaray - Beşiktaş derbisi kapalı gişe oynanacak. Mücadelede Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri tıklım tıklım dolduracak