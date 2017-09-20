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Galatasaray bu sezon para basıyor

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray’da TFF’den gelen primler ve tribün hasılatı, sıcak para akışı sağlarken, oyuncu alacaklarının da kolay yapılmasını sağlıyor. Ligde ilk 5 haftada 13 puan Galatasaray, aldığı puanların karşılığı olarak 11 milyon lirayı kasasına koydu. Stadı dolduran Sarı-Kırmızılılar'da hedef geçen sezon 67 milyon lira olan tribün gelirini 120 milyon liraya çıkarmak.

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Galatasaray kazanıyor, kazandıkça seyirci geliyor, taraftar geldikçe kulüp daha da çok para kazanıyor. Sarı- Kırmızılılar, ligin ilk 5 haftasını 4 galibiyet 1 beraberlikle kapatırken, topladığı 13 puanın karşılığı olarak 11 milyon lira geliri şimdiden kasasına koydu. Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon itibariyle Süper lig kulüplerine galibiyetler için 670 bin dolar, beraberlikler için de 335 bin dolar ödeme yapıyor. Galatasaray’ın bir diğer gelir kalemi de Türk Telekom Stadı... Sarı-Kırmızılı kulüp geçen sezonu kombineler ve bilet satışlarıyla birlikte 67 milyon liralık gelirle tamamlamıştı. Ancak bu sezon tablo çok farklı...
 
Store geliri de eklenince... 
 
Şu ana kadar kulübün kasasına giren hasılatın rakamlarını paylaşmaya sıcak bakmasa da, Galatasaraylı yöneticiler bu sezonki tribün hasılatı gelirinin toplamda 120 milyon lira’ya çıkacağını belirtiyor. Şu ana kadarki kombine satışlarının ve tribün doluluk oranlarının da beklenenin üzerinde geliştiği ifade ediliyor. Bu rakamlara maç günü elde edilen mağazacılık gelirleri ise dahil değil. Sarı- Kırmızılılar sıradan bir maç gününde sadece Türk Telekom Stadı’nın yanındaki GSStore’dan 5 milyon lira civarında ciro elde edebiliyor.
 
(Fanatik)

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