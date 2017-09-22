Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sekize üç dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, antrenmanın ana kısmında taktik çalışmalar ve duran top organizasyonları üzerinde durdu. Son bölümde ise şut ve sonlandırma çalışması yapıldı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Bursa’ya hareket ederek maç için kampa girecek.