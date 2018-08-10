Galatasaray Carole'ü gönderdiği an Emre Akbaba transferini açıklayacak

Galatasaray Emre Akbaba tranfserinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı takım 3 milyon Euro'nun biraz üstüne Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Emre Akbaba ile de her konuda mütabakat sağlayan Cimbom transferi açıklamak için Carole'ü göndermeyi bekliyor.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Galatasaray'ın 3 milyon Euroluk teklifine "artırın kabul edelim" şeklinde cevap vermişti. Sarı-Kırmızılı takım teklifi artırdı ve Abdürrahim Albayrak'ın sürdürdüğü görüşmelerde taraflar 3 milyon Euro'nun biraz üstüne söz kesildi. Bonservis taksitlere bölünerek Alanyaspor'a ödenecek.

FFP engeli...

Galatasaray'ın Emre Akbaba transferini açıklayabilmesi için kadrosundan oyuncu göndermesi gerekiyor. UEFA ile yapılan anlaşma gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayan Galatasaray Carole ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Carole Antalyaspor'a gidiyor

Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği Fransız sol bek için Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile görüşmeler sürüyor. Korkmaz'ın bu transfere sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Birhan'ı da açıklayamadılar

Galatasaray Bandırmaspor'dan eski oyuncusu Birhan Vatansever'i de yeniden kadrosuna katmıştı. Bandırmaspor sosyal medya hesabından Birhan'ın Galatasaray'a transferini duyurmuş ancak Galatasaray FFP nedeniyle henüz KAP'a açıklama yapmamıştı.

(Fanatik)