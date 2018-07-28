Galatasaray, Club Africain ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı

Sarı-kırmızılılar mücadelenin yapılacağı Rades Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana stabilizasyon hareketleriyle başladı.

Dinamik ısınma ve beşe iki dar alan oyunuyla idmana devam edildi. Sonraki bölümde sınırlı alanda kontrol pas ve tek pas dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray ile Club Africain arasındaki karşılaşma bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak.

(DHA)