Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray dar alanda pas ve top kapma çalıştı

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapılan antrenmanın devam eden bölümünde 10'a 10 jokerli topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Martin Linnes tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA