Galatasaray deplasmanda Canik Belediyespor'u 86-55 mağlup etti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Canik Belediyespor'u 86-55 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Canik Belediyespor'u 86-55 yendi.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Yiğit Emre Şimşek, Abdullah İlik
Canik Belediyespor: Smith 10, Yasemin Begüm Dalgalar 8, Manuel 7, Gizem Yavuz 4, Nilay Aydoğan, Saadet Aysu Keskin 4, Ceren Gökdemir 7, Duygu Fırat 15, Neslihan Demir, Süheyla Süer Parlak
Galatasaray: Işıl Alben 10, Epoupa 6, Dubljevic 12, Petronyte 19, Tuğba Taşçı 15, Özge Kavurmacıoğlu, Meltem Yıldızhan 6, İrem Naz Topuz, Quigley 18, Gizem Başaran, Merve Uygül
1. Periyot: 17-22
Devre: 37-43
3. Periyot: 47-65
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