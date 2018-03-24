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Galatasaray deplasmanda Canik Belediyespor'u 86-55 mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Canik Belediyespor'u 86-55 yendi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Canik Belediyespor'u 86-55 yendi.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Yiğit Emre Şimşek, Abdullah İlik

Canik Belediyespor: Smith 10, Yasemin Begüm Dalgalar 8, Manuel 7, Gizem Yavuz 4, Nilay Aydoğan, Saadet Aysu Keskin 4, Ceren Gökdemir 7, Duygu Fırat 15, Neslihan Demir, Süheyla Süer Parlak

Galatasaray: Işıl Alben 10, Epoupa 6, Dubljevic 12, Petronyte 19, Tuğba Taşçı 15, Özge Kavurmacıoğlu, Meltem Yıldızhan 6, İrem Naz Topuz, Quigley 18, Gizem Başaran, Merve Uygül

1. Periyot: 17-22

Devre: 37-43

3. Periyot: 47-65

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