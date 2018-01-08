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Galatasaray, Emre Mor'a kavuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer listesinin 1. sırasına yazdığı Emre Mor'a kavuşuyor.

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20 yaşındaki genç futbolcuyu milli takıma kazandıran ve gelişimine büyük katkı sağlayan İmparator, Emre ile yaptığı görüşmede, "Sizin beni istemeniz yeterli. Hemen gelirim" yanıtını almıştı. Dortmund'dan Celta Vigo'ya rekor bonservisle giden ancak beklenen patlamayı yapamayarak yedekte bekleyen milli futbolcu, tuttuğu takım olan Galatasaray'a ilk etapta kiralık olarak gelecek. 

Unzue'den onay çıktı 

İspanyol temsilcisinin Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue de Emre'nin forma şansı bulacağı ve mutlu olacağı bir takıma gitmesi gerektiğini Celta yönetimine iletti. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler de mutlu sonla bitmek üzere.

Galatasaray yönetimi Emre için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve futbolcunun yarım sezon için alacağı ücreti ödemeyi teklif etti. Transferin çok kısa bir sürede KAP'a bildirilmesine ve milli yıldızın Antalya'daki kampa katılmasına kesin gözle bakılıyor. 

(Açık Mert Korkusuz)

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