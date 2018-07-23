Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı
Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu. Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Ertuğrul Erdoğan 3.5 sezondur İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü'nü çalıştırıyordu. Resmi açıklamalının kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü belli oldu. Uzun süredir arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü'nü çalıştıran Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre için yapılması bekleniyor.
49 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü dışında daha önce Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.
1+1 yıllık sözleşme imzalanacak Erdoğan'ın yıllık 350 bin Dolar alacağı öğrenildi.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.