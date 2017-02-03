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Galatasaray Odeabank: 79 Panathinaikos: 84

THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Superfoods'a 79-84 mağlup oldu.

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THY Euroleague’de 21. hafta maçında Galatasaray Odeabank, evinde Panathinaikos takımını konuk etti. Galatasaray müsabakadan 79-84 mağlup ayrıldı.
 
GALATASARAY 79-84 PANATHINAIKOS 
 
1. PERİYOT
Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 24-18
 
2. PERİYOT
Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 40-43
 
3. PERİYOT
Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 64-68
 
4. PERİYOT
Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 79-84

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