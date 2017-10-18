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Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışan oyuncular, akşam saatlerinde ise Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda bir çalışma yaptı.
 
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyun kurma pozisyonları üzerinde duran oyuncular, bu çalışmanın ardından teknik pas çalışması yapıldı. Ana bölüme geçmeden interval koşu yapılırken devam eden kısımda topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi.
 
Antrenmanın son bölümünde ise taktik varyasyonların denendiği çift kale maç yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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