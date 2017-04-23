Galatasaray Fenerbahçe özet son dakikada gol geldi (GS FB maç özeti)

Galatasaray Fenerbahçe özeti ve önemli anları sayfamızda yer alıyor. Spor Toto Süper Lig 28.haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti ve bu dev derbinin sonucu merakla bekleniyordu. GS FB maç özeti dakikalarında çok fazla pozisyon yaşanmadı ve maç kısır geçti. İşte, merakla beklenen maçın özet dakikaları ve önemli anları. Fenerbahçe, Josef De Souza’nın son dakikada attığı golle Galatasaray filelerini havalandırdı. Maçı deplasmanda 0-1 Fenerbahçe kazandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Maçın ilk 15 dakikasında iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe oyunu kendi yarı sahasında kabul ederken Galatasaray atak geliştirmeye çalışan taraf oldu.

21.dakikada maçtaki ilk şut Galatasaray'dan geldi. Yayın birkaç metre gerisinde topu alan Podolski'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

22’de Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa ters taraftan Sneijder gelişine sert vurdu, kaleye tehlikeli biçimde giden top savunmadan döndü.

Galatasaray atakları devam etti. 24.dakikada Fenerbahçe savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası bir anda ceza alanına giren Yasin sağ çaprazdan vurdu, Volkan'dan seken topu ters taraftan Sneijder bekletmeden kaleye yolladı. Volkan bu kez topu kontrol etti.

27.dakikada Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan gönderilen topu ceza alanı içinde kontrol eden Selçuk İnan, yüzünü kaleye döner dönmez vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe kalesinde yaşanan karambolden gol çıkmadı ve Fırat Aydınus devreyi sonlandıran düdüğü çaldı. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

53’te Galatasaray atağında Bruma ceza sahası sol çaprazından dönerek sert vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı. Aut...

64.dakikada önce Galatasaray atağında Sneijder kaleyi yokladı, Volkan'da kalan top sonrası Alper hızlı atağı şutla sonlandırdı ancak çerçeveyi tutturamadı.

71.dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Galatasaray maçtaki en net pozisyonu Rodrigues'le değerlendiremedi. Sneijder'in ara pasıyla sağ kanattan bir anda savunma arkasına sarkan Hollandalı, uygun durumda pas çıkarmak yerine kaleyi denedi, Volkan topu ayağıyla kornere çeldi.

74’te sağ çaprazda topla buluşan Sabri, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı. Volkan Demirel direk dibinde topu kontrol etti.

86’da Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruş sonrası Lens sağ kanattan takımını kontra atağa çıkardı. Onun pasıyla ceza sahası içinde topu alan Alper'in dönerek sert şutunda Muslera topun sahibi oldu.

90+1’de sağ kanattan bir anda son çizgiye inen Şener'in nefis ortasına altı pasın hemen dışında Josef de Souza kafayı vurdu, top Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. Fenerbahçe önde: 0-1