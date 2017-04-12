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Galatasaray VakıfBank'ı eledi ve finale yükseldi

İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, VakıfBank karşısındaki rövanşta 2 set aldı ve Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank'a 3-2 yenilen Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla finale yükseldi.
 
Yarı final serisinde ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşta VakıfBank önünde ilk iki seti kazanınca adını finale yazdırdı.
 
VakıfBank: 3 Galatasaray: 2
 
Salon: Burhan Felek Voleybol
 
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut
 
VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak) 
 
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk, Ruseva, Işıl Öz)
 
Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10
 
Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12)

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