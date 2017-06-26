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Galatasaray Ganso için transfer girişimlerine başladı

Galatasaray'ın ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Ganso için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi.

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Galatasaray, Belhanda'dan sonra orta sahaya bir transfer daha düşünüyor! İspanyol El Desmarque'nin haberine göre Galatasaray, Sevilla'nın Brezilyalı futbolcusu Ganso'yu listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Ganso'yu transfer etmek isteyen Galatasaray, Belhanda'dan sonra 2. kez transferde rakibini geçmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'ın Ganso için Sevilla'ya teklifte bulunduğunu belirten gazete, ayrıca bir başka La Liga takımı Valencia'nın da Ganso'yu transfer etmek istediğini kaydetti.

27 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Sevilla forması ile toplam 16 maça çıkabildi ve 3 gol, 3 asist üretti. (Sporx)

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