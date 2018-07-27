Andre Silva, Aslan gibi!

GOLCÜSÜ Gomis’i iyi bir fiyata satıp, yerine kaliteli bir santrfor transfer etmek isteyen Galatasaray, Milan’ın yıldızı Andre Silva’ya yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki Portekizli golcüyü kiralamak için İtalyan devine teklifini sunup beklemeye geçerken, ünlü İtalyan spor sitesi Sportface’in yazarı Matteo Mosciatti, transferin bitme aşamasında olduğunu iddia etti.

MİLAN, HİGUAİN’İ ALACAK

Radyospor’a konuşan Mosciatti, “Önümüzdeki günlerde Milan’ın Galatasaray ile anlaşmasını bekliyoruz. Milan, Juventus’tan Gonzalo Higuain’i transfer etmeyi planlıyor. Bu durumda Andre Silva ve Kalinic, Milan’dan ayrılacak. Higuain ile görüşmelerin oldukça ilerlediğini biliyoruz. Eğer transfer gerçekleşirse, Milan Andre Silva’yı Galatasaray’a kiralayacak” dedi. Bu açıklama Sarı-Kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

G.SARAY’IN B PLANI BARROW

Andre Silva’yı kadrosuna katarak taraftarını mutlu etmek isteyen Cim-Bom’un, alternatif olarak Atalanta’dan Musa Barrow ile de ilgilenmeye başladığı ortaya çıktı. Scout ekibi tarafından keşfedilen 20 yaşındaki Gambiyalı yetenek teknik ekibin de onayını alırken, transfer için görüşmelerin başladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, piyasa değeri 6 milyon euro olan Barrow’u satın alma opsiyonuyla kiralayacağı bildirildi.