Galatasaray Gomis, Belhanda ve Maicon transferlerinin ardından frene basacak

Swansea City’den Bafetimbi Gomis’i, Dinamo Kiev’den Younes Belhanda’yı ve Sao Paulo’dan da Maicon’u Slovakya kampına yetiştirecek olan Galatasaray’da yönetim flaş bir karar aldı.

Henüz transfer döneminin başı olması nedeniyle piyasanın yüksek oluşu, Sarı-Kırmızılılar’ı bundan sonra daha sakin bir politika izlemeye itti.

Corchia ve Tete’den birini alıp sağ bek transferini de sonuçlandırmak isteyen Galatasaray, orta saha ve sol bek transferlerinde ise aceleci davranmayacak.

Aslan, transfer döneminin kapanışına doğru yeniden atağa geçerek uygun maliyetli fırsat transferleri yapmaya çalışacak. (Gamaspor)